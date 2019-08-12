Баку, , 13:32 — REGNUM

С 4 по 11 августа в Баку проходила 31-я Международная олимпиада школьников по информатике IOI-2019 (International Olympiad in Informatics). Российская сборная, состоящая из четырех школьников, выиграла четыре золотые медали и заняла первое место по медальному зачёту. Победителями стали: ученик 11-го класса лицея имени Н.И. Лобачевского при КФУ в городе Казань Ильдар Гайнуллин, выпускник Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге Александр Морозов, выпускник СУНЦ МГУ Владимир Романов и ученик 10-го класса московской школы «Интеллектуал» Егор Лифарь.

Международная олимпиада IOI — индивидуальное соревнование. В общем медальном зачете Россия заняла первое место, опередив 87 стран. Абсолютным победителем на олимпиаде стал Бенджамин Чи (Benjamin Qi), выступающий за сборную США, он решил все задачи на максимальное среди других участников количество баллов. В прошлом году лидерство также было за ним. В олимпиаде принял участие 331 школьник из 88 стран мира.

Отбор и подготовка национальной сборной второй год проходила на базе Московского физико-технического института. В ноябре и мае в сборах участвовали 20 школьников, отобранных по результатам Всероссийской олимпиады школьников и других выступлений. В ноябре они выиграли 11 золотых медалей на Международном турнире по информатике в Шумене в Болгарии. Для определения итогового состава национальной сборной ребята участвовали в четырех отборочных турах и в Азиатской-Тихоокеанской олимпиаде по информатике (APIO-2019).

«Россия находится в авангарде олимпиадного программирования. В феврале этого года 19 школьников, участвующих в IOI 2019 и представляющих 9 стран, прошли подготовку к Международной олимпиаде в юбилейной Зимней компьютерной школе (Moscow Workshops Juniors), которая уже 10 лет проводится на кампусе МФТИ. Среди них — представители сборных России, Белоруссии, Казахстана, Турции, Азербайджана, Болгарии, Дании, Индии, Сирии. Это доказывает высокий спрос на российское ИТ-образование», — отметил заместитель руководителя российской делегации на IOI, проректор МФТИ Алексей Малеев.

Наряду со школьниками, российские студенты традиционно показывают высокие результаты на Международном чемпионате по спортивному программированию ICPC. В 2019 году команда МГУ им. М.В. Ломоносова заняла первое место, команды МФТИ и НИУ ВШЭ взяли бронзу. Череда абсолютных побед России длится уже 8 лет. Благодаря выдающимся результатам студентов, МФТИ добился права проведения чемпионата ICPC в Москве в 2020 году. Попечительский совет чемпионата возглавил председатель правительства России Дмитрий Медведев.