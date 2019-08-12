Нижний Новгород, , 13:08 — REGNUM

Соглашение о сотрудничестве и cоглашение об академическом обмене обучающимися подписали Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского и факультет физики и астрономии Болонского университета (Италия). Об этом 12 августа сообщает пресс-служба российского вуза.

Соглашения, отметили в вузе, позволят расширить области взаимодействия двух вузов, развивать академических обмены, реализовать совместные научные и образовательные проекты.

История сотрудничества ННГУ и Болонского университета насчитывает не один год. Так, руководителем проекта «Клиническая медицина Цифровая персонализированная медицина здорового старения (ЦПМ старения): сетевой анализ Больших мультиомных данных для поиска новых диагностических, предсказательных и терапевтических целей» в рамках мегагранта, выигранного Университетом Лобачевского является почетный профессор иммунологии Клаудио Франчески.

«Помимо сотрудничества в рамках реализации работ по Мегагранту планируется создание программы двух дипломов по тематике искусственного интеллекта, а также вовлечение коллег из Болонского Университета в реализуемые Университетом Лобачевского крупные проекты, в том числе такие как ID-EPTRI «The European Paediatric Translational Research Infrastructure» («Европейская трансляционная исследовательская инфраструктура в области педиатрии»)» — сказал профессор.

Болонский университет — ведущий итальянский университет, входящий в топ-200 университетов мира. Университет был основан в 1088 году и всегда привлекал видных деятелей науки и искусства. Сегодня он является лидером в области европейского высшего образования, известен своей красотой и интеграцией с городом.

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