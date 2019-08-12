Анкоридж, США, , 13:39 — REGNUM

Ученые Геологической службы США рассказали, что шансов встретиться с белым медведем на Аляске появилось больше, так как животные стали много времени проводить на суше. Об этом, 12 августа сообщает Anchorage Daily News.

По данным исследователей, белые медведи выходят на сушу из моря Бофорта во время сезона таяния льда, средняя продолжительность которого увеличилась на 36 дней с конца 1990-х годов.

«Медведи прибывают немного раньше графика», — сказал Тодд Этвуд, биолог, возглавляющий программу Геологической службы США по исследованию белого медведя.

По его словам, белые медведи обычно выходят на берег в середине августа, но жители сообщили о встречах с ними еще в мае в Кактовике, небольшом городке примерно в 1030 километрах к северу от Анкориджа.

Жительница городка Энни Тиклук была одной из немногих, кто столкнулся с медведем. Она рассказала, что ее дочь и две племянницы играли на улице, когда она «увидела медведя и выбежала»; соседи сумели отпугнуть зверя.

«Главная проблема заключается в том, что медведи в Южном Бофорте теперь используют сушу в такой степени, в какой никогда не использовали за всю историю, — сказал Этвуд. — … Медведям и людям придется сосуществовать на этих пространствах».