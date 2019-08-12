Вашингтон, , 10:00 — REGNUM

Небесное тело 2019 OU1, превосходящее по размерам египетскую пирамиду Хеопса, приближается к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Планета Земля

Диаметр астероида 2019 OU1 — 160 м, тогда как высота крупнейшей из пирамид Гизы составляет около 140 м. Астероид 28 августа приблизится к Земле на расстояние в 1 млн км.

Такое сближение считается «потенциально опасным». Расстояние от Земли до астероида окажется в 40 раз меньшим, чем до планеты Венера.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2019 года на расстоянии 6,7 млн км от Земли пройдет астероид 2006QV89. Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) полагают, что гипотетическое столкновение с планетой составляет один шанс из семи тысяч.

Читайте также: Ученые оценили вероятность падения на Землю огромного астероида