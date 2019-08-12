Тюмень, , 09:48 — REGNUM

Комплексный экологический мониторинг территории исконного проживания коренного малочисленного населения Ямало-Ненецкого АО провели участники научной экспедиции Российского центра изучения Арктики и ОАО «Ямал СПГ», сообщает 12 августа пресс-служба Тюменского индустриального университета.

В исследовании приняли участие члены студенческого научного общества Arctic Research Community (СНО ARC), студентки Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ. Они посетили район посёлка Сабетта, который расположен на восточном берегу полуострова Ямал у Обской губы Карского моря.

В ходе экспедиции студентки приняли участие в изучении температурного режима и состояния многолетних мёрзлых пород, в исследовании почвенного, растительного покровов и рельефа для дальнейшего проектирования мероприятий по экологической реставрации, заселению растений местной флоры.

Профессор кафедры Гуманитарных наук и технологий, доктор исторических наук, руководитель СНО ARC ТИУ Галина Колева отметила, что девушки от научного общества в экспедицию на Ямал ездили впервые. Успех первой поездки — повод строить планы на дальнейшее участие в подобных проектах не только молодых людей, но и прекрасной половины студенчества опорного вуза.

«Нам важно понять, как процессы промышленного освоения влияют на экологию региона, ведь ещё совсем недавно посёлок Сабетта был малоизвестным населённым пунктом, в котором проживали от 5 до 19 человек, а сейчас это место интенсивного промышленного развития. Там вступил в строй завод по производству СПГ, открыт крупный современный аэропорт, завершается строительство крупнейшего в России порта на Северном морском пути», — пояснила учёный.

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