Пермь, , 07:45 — REGNUM

Учебное пособие по социальной экологии создали преподаватели кафедры «Социология и политология» Пермского национального исследовательского политехнического университета. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба вуза.

Учебное пособие может быть использовано как руководство к действию по защите качества окружающей среды по месту жительства, в быту, в профессиональной и досуговой сферах жизни. В нём учёные впервые дают научную классификацию и характеристику субъектов экологических действий, основанную на обобщенных данных мировой и российской практики

«Это первое в нашей стране учебное пособие, посвящённое теоретическому и практическому обоснованию социально-экологических действий в современном мире и в России с позиций нового научного направления —социальной экологии», — отметили авторы пособия.

Добавим, выпущенный труд победил в III Всероссийском с международным участием конкурсе работ по социальной экологии.

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