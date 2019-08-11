11 августа 2019 | Время чтения 2 мин

«Сначала я писал черновую, которую я доводил до конца, затем я снова начинал работу, но вставлял в свою вторую редакцию все фразы или отдельные части фраз первого черновика. Я извлек большую выгоду из этой системы двойной редакции»

Андрей Мартынов, , 23:02 — REGNUM





Джон Стюарт Милль. Автобиография. История моей жизни и убеждений. М.: РИПОЛ классик, 2018

Джон Стюарт Милль. Автобиография. История моей жизни и убеждений. М.: РИПОЛ классик, 2018

Вундеркиндам не стоит завидовать. За редкими исключениями раннее проявление одаренности никак не сказывается на последующей жизни подростка, а иногда даже ломает ее. Кроме того, нужно помнить о встречающихся в их среде синдромах саванта и Аспергера.

Британский философ и политик Джон Стюарт Милль (1806−1873) был в данном случае счастливым исключением. Он действительно не по годам показал свои таланты. Впрочем, мыслитель себя юным гением не считал. Просто его отец экономист и историк Джеймс Милль (автор ставшей популярной в те годы «Истории Индии») стремился не терять времени даром, а потому рано приступил к образованию сына.

В «Автобиографии» (1873) мыслитель признавался:

«я не помню, когда начал изучать греческий язык; могу только предположить, что мне было тогда три года. К самым ранним воспоминаниям относится изучение наизусть того, что мой отец называл вокабулами, то есть столбцов греческих слов с переводом их на английский язык, которые он писал исключительно для меня на отдельных листках».

Первыми самостоятельно прочитанными ребенком книгами были басни Эзопа и «Анабасис» Ксенофонта. Несколькими годами позднее, когда ему исполнилось восемь, Джон стал изучать латынь.

Вскоре подросток сам стал преподавать ранее усвоенный материал младшим братьям и сестрам. По собственному признанию,

«это занятие мне крайне не нравилось, так как я нес ответственность как за своих учеников, так и за себя. Однако я извлекал из этого порядка большую пользу, основательно изучая и усваивая более твердо то, чему учил других».

Впрочем, было бы ошибкой предполагать, что ребенку-вундеркинду легко давались знания, а в дальнейшем он мог не менее легко творить собственные сочинения, работать в периодической печати или участвовать политике, чему были посвящены последующие главы мемуаров.

Начиная с «Системы логики» (1843) у Милля выработался определенный принцип, «составления книги», на котором он подробно остановился в конце «Автобиографии».

"Каждая из них была писана по крайней мере два раза: сначала я писал черновую, которую я доводил до конца, затем я снова начинал работу, но вставлял в свою вторую редакцию все фразы или отдельные части фраз первого черновика, которые мне казались более удовлетворительными, чем те, которые я только что написал. Я извлек большую выгоду из этой системы двойной редакции. Лучше, чем какой-либо другой способ сочинения, она соединяет свежесть и силу первой мысли с тою точностью и совершенством, которые составляют результат долгих размышлений».

Так что не только дар вундеркинда создал Милля, а труд. Не зря другому великому ученому Томасу Эдисону приписывают фразу:

«гений — это один процент вдохновения и девяносто девять пота».

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».