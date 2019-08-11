Пекин, , 20:59 — REGNUM

Китайская частная компания LinkSpace успешно завершила третий этап испытаний ракеты многоразового использования. Об этом сообщает Reuters.

В субботу, 10 августа, ракета LinkSpace RLV, взлетев на высоту 300 метров, через 50 секунд самостоятельно вернулась к стартовой площадке. Генеральный директор компании Ху Чжэньюй рассказал, что в следующем году они планируют запустить RLV-T16 — ракету следующего поколения, которая сможет достичь высоты 150 километров. Это ускорит участие Китая в гонке за доступ к технологии дешёвых космических запусков. В предыдущих испытаниях весной этого года ракеты LinkSpace поднимались на высоту 20 и 40 метров, парили в воздухе, а затем приземлялись обратно.

Китай планирует создать большую сеть коммерческих спутников, которые будут обеспечивать высокоскоростной интернет в самолетах и сельских районах, а также отслеживать перевозки грузов. Надежные, недорогие и частые запуски будут иметь для этого решающее значение.

Путём, который проложила к этому компания SpaceX Илона Маска с возвращаемой и восстанавливаемой ракетой Falcon 9, в настоящее время уже пошли страны ЕС, Россия, Япония и Китай, создавая собственные аналогичные разработки. Запланированная стоимость запуска ракеты LinkSpace составляет не более 30 миллионов юаней ($ 4,25 миллиона) за повторный запуск. Для сравнения стоимость запуска ракеты Falcon 9 составляет $62 млн., «Союз-2» — $35 млн., «Протон-М» — $65 млн.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что российские специалисты также приступили к разработке технологии возврата первых ступеней ракет-носителей

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