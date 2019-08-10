10 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Историк Андрей Громов реконструирует нравы времен Цезаря и Цицерона. Следует учитывать, что нормы поведения древности сильно отличаются от современных. Поэтому было бы ошибочно называть их жестокими...

Андрей Мартынов, , 19:47 — REGNUM





Андрей Громов. Цивилизация Древнего Рима: психология и ментальность. СПб.: Евразия, 2018

Андрей Громов. Цивилизация Древнего Рима: психология и ментальность. СПб.: Евразия, 2018

Есть эпохи, на имидж которых веками работает вся мировая культура. Не важно, что на время Возрождения приходится рост охоты на ведьм, оно подкупает высокими памятниками искусства, а образы средневековых рыцарских турниров заставляют забыть о царившей в то время антисанитарии.

Не менее идеалистической в массовом сознании оказывается и культура Древнего Рима. Историк Андрей Громов реконструирует нравы времен Цезаря и Цицерона.

Ученый справедливо отмечает, что эпоху нельзя воспринимать, как нечто статичное, вернее говорить о процессе или эволюции. Одновременно следует учитывать, что нормы поведения древности сильно отличаются от современных. Поэтому было бы ошибочно называть их жестокими, так как совершенные жителями Вечного Города насилия вполне соотносимы с аналогичными деяниями их соседей. Также важно иметь в виду, что в ряде случаев оно было благом. Громов обращает внимание на парадоксальную, на первый взгляд ситуацию:

«Законодательство и patria potestas (термин римского права, обозначающий власть родителя над детьми — А. М.), предоставлявшие главе семейства власть над жизнью всех его домочадцев или каравшие за самый незначительный проступок крайне сурово, — это, вопреки Ницше, не «очищенная кодификация их безмерного властолюбия», а всего лишь предохранительный клапан, по-видимому, позволявший властям обуздывать буйный и нетерпимый дух граждан».

Последний, проявлялся и в среде элит: вспомним Калигулу или Нерона.

Схожие процессы проецировалось и вовне социума. Они обуславливались полисной ксенофобией и страхом перед варварами, особенно усилившимися в IV в. до Р. Х., после двух тяжелых поражений («Галльский погром» и Кавдинская катастрофа).

Впрочем, не следует сводить все психологические практики римлянина к различным формам насилия, пусть даже несущим в себе и положительное начало. Громов отмечает высокий уровень «трудовой этики поведения и соревновательного духа», которые стимулировали альтруизм и жертвенность, правда лишь по отношению к согражданам.

Хотя все равно на страницах книги возникает не самое приятное общество. Разве что, грязи в будущей столице Италии было меньше, чем в городах, построенных в Средневековой Европе. Ведь культура повседневности древнего римлянина предполагала обязательное создание водопровода, в то время, как средневековый горожанин был искренне уверен, что вода разносит заразу.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».