9 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Владимир Станулевич, , 21:12 — REGNUM

В Архангельске закончились георадарные исследования, проведенные московской организацией ВНИИСМИ, являющейся производителем георадаров серии «Лоза». Они проходили под контролем археолога Института археологии РАН А. Беличенко, в связи с необходимостью по законодательству РФ проводить подобные работы по «открытому листу». Московских ученых с целью поиска фундаментов Михайло-Архангельского монастыря XVII века, крепостных сооружений деревянного Архангельска, а также фундамента домика Петра Первого у Красной пристани пригласили Архангельская митрополия и фонд сохранения исторического наследия «Император». Георадары «Лоза-М» позволяют сделать эту работу, принцип их действия — мощный электромагнитный импульс, направленный в землю, и прием отражения от подземных предметов и слоев грунта.

Профиль АК 1 (от центрального входа драмтеатра)

Наиболее интересная часть работы — поиск рва и стены деревянной архангельской крепости. «Город», как в то время называли крепости с поселением, был поставлен воеводами П. А. Нащокиным и А. Н. Волоховым (Залешанином) вокруг Михайло-Архангельского монастыря по указу 1583 года царя Ивана IV Васильевича. Два внешнеполитических обстоятельства привели царя к этому решению. Во-первых, провал сватовства царя к родственнице английской королевы Елизаветы Мэри Гастингс, о чем сообщил прибывший из Лондона в 1583 году русский посол Писемский. В устье Северной Двины действовал английский порт Святого Николая, и царь, похоже, использовал меры по переносу торговли из него на новое место, под контроль русских властей как меру давления на Лондон. Угроза не сработала, и царь решил ее осуществить — создать порт под русским контролем, а английский закрыть. Решение было правильным, и если бы не планы Грозного на союз с Англией, русский порт давно был бы основан. Второе обстоятельство — события 1582 года, когда датчане захватили караван голландских судов, идущих к голландской фактории в устье Северной Двины. Из пяти кораблей спасся только один — рискуя сесть на двинские мели, он вошел в устье реки и причалил у Михайло-Архангельского монастыря. Датчане не рискнули гнаться за ним по сложному фарватеру. К тому времени голландцы обзавелись при царском дворе покровителями и начали лоббировать независимый от англичан порт — через порт Святого Николая они торговать не могли. Место для города-порта было выбрано удачно — пример Лондона говорит, что это мировая практика — прятать порт в устье реки. До Архангельска это были Холмогоры, но морские суда доходили до них только после половодья — летом река мелела. Вот почему царь выбрал место ниже по Двине — у Михайло-Архангельского монастыря.

Рисунок Архангельска конца XVII века, на котором архангельская деревянная крепость изображена в центре

Вот как выглядела крепость в 1622 году со слов О. В. Овсянникова:

«Архангельский город деревянный, рубленый в две стены, мазан глиной. В крепость вели трое ворот — Архангельские, Воскресенские и Покровские. Ворота находились в воротных башнях. Покровские ворота были «водяные», то есть находились со стороны Северной Двины. (Современные реконструкции первого архангельского кремля почему-то изображают Покровские ворота на берегу, тогда как Покровская воротная башня была построена на сваях и попасть в эти ворота можно было только с воды, с судна). Остальные четыре башни — Спасская, Вознесенская, Северная, Рождественская («Рожественская») были глухими и стояли по углам. В соответствии с практикой оборонительного зодчества в средневековой Руси проезжие, то есть воротные башни были многоугольные, глухие — четырехугольные… Длина городовой стены вместе с башнями и воротами составляла 417 сажен. Вокруг рубленой деревянной стены «города» располагались дополнительные укрепления «с трех сторон острог на иглах». Перед острогом находился ров шириной 4,5 саженей и глубиной 2 саж., в котором стоял тын (бревна, врытые вертикально), а около рва надолбы (бревна, врытые наклонно)… первый Архангельский город имел в плане вид четырехугольника… стена крепости вдоль берега Двины тянулась на протяжении 117 саж., противоположная ей стена с напольной стороны — 118 саж., две другие стороны крепости, в которых находились Воскресенские и Архангельские ворота, соответственно 76 и 73 саж.)… у Архангельской и Воскресенской воротных башен показано наличие «быков» — деревоземляных платформ типа более поздних бастионов…» (1)

Реконструкция деревянной крепостной стены Реконструкция деревянной крепостной башни XVII века

Примерное место рвов указал рисунок XVIII века с планом города — Гостиными дворами и к тому времени уже сгнившей деревянной крепости. Судя по рисунку, ров должен совпадать с оградой Петровского парка у архангельского драмтеатра вдоль ул. Воскресенской и Троицким проспектом. Со стороны реки крепостного рва не было, и на рисунке его нет. Ров со стороны нынешней ул. К. Либкнехта на рисунке не совпадает с оградой парка. До сих пор научными методами расположение стены и рва установлено не было, археологические раскопки, неоднократно проходившиеся в парке, стену и ров не нашли.

Исследования ВНИИСМИ проведены, отчет по ним ожидается в конце августа 2019 года. Исследователи передали для ознакомления два документа — один из георадарных профилей, на котором отмечен ров и остатки крепостной стены, а также космоснимок ГУГЛА с примерной трассой рва со стороны ул. К. Либкнехта. Остальные выводы будут после проведения анализа первичных материалов.

Профиль АК 1 (от центрального входа драмтеатра) Геофизики ВНИИСМИ Валерий Андрющенко и Федор Морозов с моделью георадара «Лоза-М» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Стало ясно, что археологические раскопки крепостной стены будут успешными. Фонд «Император» и, надеюсь, Архангельская митрополия будут предлагать археологически исследовать старейшую постройку города Архангельска и создать археологическую площадку под открытым небом, реконструировать часть стены и башню города — как это недавно сделали в райцентре Вилегодского района селе Ильинско-Подомском.

1. О.В. Овсянников. Средневековые города Архангельского Севера. Архангельск. 1992. С.164−165