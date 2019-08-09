Великий Новгород, , 16:47 — REGNUM

На Троицком раскопе в Великом Новгороде в слоях рубежа XIII — XIV веков обнаружена ещё одна берестяная грамота. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском музее-заповеднике, грамоту под порядковым номером 1118 нашла выпускница Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Оксана Залунина, которая уже пятый год приезжает на раскопки в Великий Новгород.

В грамоте длиной около 30 см — три строчки текста. По словам заместителя начальника Новгородской археологической экспедиции, доктора исторических наук Елены Рыбиной, предположительно, это перечень податей или долгов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа в тех же слоях рубежа XIII — XIV веков на Троицком раскопе была найдена берестяная грамота со списком имён. Изучением текста обеих грамот занимается член-корреспондент РАН, доктор филологических наук Алексей Гиппиус.

Напомним, всего в Великом Новгороде в нынешнем археологическом сезоне найдено уже пять берестяных грамот, ещё две обнаружили археологи при раскопках в Старой Руссе.

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