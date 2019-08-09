Рязань, , 13:29 — REGNUM

Лаборатория клеточного культивирования Рязанского государственного медицинского университета (РязГМУ) им. И.П. Павлова предназначена для обучения будущих врачей современным методам исследований и работы с живыми клетками и тканями. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба вуза.

Исследовательское подразделение начало работу год назад, и за это время на его базе сформировались научные группы, которые осуществляют работу по четырём направлениям. Первое посвящено фармакологии, оно позволяет реализовать широкий спектр современных медико-биологических методов исследования.

Второе направление — сосудистая хирургия. Студенты в этой группе изучают эндотелий с точки зрения реальных потребностей здравоохранения. В третьей группе работают биохимики, которые занимаются оценкой цитотоксичности in vitro лекарственных средств и медицинских изделий или материалов для будущих медицинских изделий.

Четвертая научная группа занимается вопросами поиска способов коррекции генетической мышечной патологии. Один из подходов к лечению таких заболеваний основан на генной терапии, что неразрывно связано с гистологией, умением работать с мышечной тканью.

Отмечается, что методики выделения клеток из разных тканей, работа с пересевом этих клеток, криоконсервация в жидком азоте, размораживание, окрашивание, иммуноцитохимические и морфометрические методики — все это и многое другое представляет интерес для работающих в лаборатории научных групп. При этом самым важным, отмечают в вузе, остаётся то, что значительная доля работы в научно-исследовательских коллективах выполняется студентами самостоятельно.