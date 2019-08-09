Москва, , 13:07 — REGNUM

Ученые из Медико-генетического научного центра им. Бочкова открыли ранее неизвестную мутацию, которая вызывает умственную отсталость, сообщает пресс-служба центра.

Отмечается, что обнаружить новую мутацию удалось с помощью нового метода секвенирования, когда читаются все гены ребенка и его родителей. Специалисты обнаружили у одного из пациентов небольшую мутацию в гене AFF3, которая не встречается у его родителей.

Российские ученые вместе с коллегами из Швейцарии описали новый синдром, получивший название KINSSHIP. У всех пациентов мутация, приводящая к этому синдрому, возникла заново, родители не являлись ее носителями.

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В Швейцарии внесли этот вариант замены в гене в базу данных, после чего выяснилось, что у всех пациентов мутация возникла в одной и той же области гена, отвечающего за разрушение белка. Ученые предположили, что это повреждение гена приводит к нарушениям в переработке определенных белковых молекул и нарушает развитие мозга. В настоящее время готовится к публикации совместная научная статья.

Как сообщало ИА REGNUM, умственные способности человека зависят не только от природы, большое влияние на их развитие оказывают экологически грязные районы. К такому выводу пришли исследователи из Ланкастерского университета на основании результатов обследования 18 тысяч британских детей, родившихся в период с 2000 по 2002 год.

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