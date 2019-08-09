Тюмень, , 11:02 — REGNUM

Необычный вариант спасения лесов от короедов, уничтожающих сосновые деревья наравне с пожарами, предложили учёные из Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом 9 августа сообщает пресс-служба вуза.

Лес

В качестве решения исследователи предложили использовать биологическое оружие — крошечных клещей, способных уничтожать личинки короеда до появления самих жуков.

«Мы выращивали уссурийского полиграфа в так называемых сэндвич-панелях и искусственно пытались выпускать клещей-паразитоидов. Они прекрасно уничтожали личинок уссурийского полиграфа, прекрасно размножались», — пояснил ведущий научный сотрудник Института X-BIO ТюмГУ Александр Хаустов.

Как пояснили в вузе, крупнейшая вспышка активности короедов на территории Северной Америки продлилась примерно 20 лет, пока постепенно не пошла на убыль, но лишь потому, что больше не осталось сосен. Леса Сибири столкнулись с похожей угрозой, но от другой разновидности жуков — инвазивного вида родом из Китая и Японии. Деревья, зараженные жуками, гибнут и не могут быть как-либо использованы — их остаётся только срубить или сжечь.

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