Вашингтон, 9 августа 2019, 10:58 — REGNUM
В США будет запущен совместный украино-американский проект в области ядерных исследований, сообщило 9 августа посольство Украины в США на своей странице в социальной сети Twitter.
На конференции, посвящённой запуску проекта, выступил посол Украины в США Валерий Чалый.
Дипломат рассказал, что Украина имеет высококлассных специалистов в области ядерной энергетики, готовых применять свои знания и опыт для реализации совместных проектов.
На мероприятии также была представлена выставка «50 изобретений, которые Украина подарила миру», которую подготовило посольство Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальные космические агентства Украины и Турции подписали протокол о совместном использовании и изучении космоса.
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