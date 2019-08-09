Вашингтон, , 10:58 — REGNUM

В США будет запущен совместный украино-американский проект в области ядерных исследований, сообщило 9 августа посольство Украины в США на своей странице в социальной сети Twitter.

На конференции, посвящённой запуску проекта, выступил посол Украины в США Валерий Чалый.

«Чалый обратился к представителям ведущих украинских и американских университетов и федеральных агентств США, подчеркнув важность развития украинско-американских отношений в ядерной сфере, в частности в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома», — сказано в сообщении.

Дипломат рассказал, что Украина имеет высококлассных специалистов в области ядерной энергетики, готовых применять свои знания и опыт для реализации совместных проектов.

На мероприятии также была представлена выставка «50 изобретений, которые Украина подарила миру», которую подготовило посольство Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальные космические агентства Украины и Турции подписали протокол о совместном использовании и изучении космоса.

Читайте также: Украина и Турция подписали протокол о совместном изучении космоса