Красноярск, , 10:40 — REGNUM

Новые подходы к оценке особенностей, возможностей и ограничений социокультурного разнообразия в Красноярском крае, Хакасии и Туве планируют представить учёные Сибирского федерального университета. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба вуза.

Научная задача исследования состоит в разработке подхода к измерению и оценке специфического ресурса экономики — человеческого капитала. По мнению специалистов, регион обладает особенностями, требующими уточнения теоретических положений. В частности, для макрорегиона характерен высокий уровень территориальной социально-экономической асимметрии, учёт которой позволит получить более адаптированные к ситуации количественные оценки человеческого капитала по сравнению с известными на сегодня подходами, не отражающими указанную специфику.

«На сегодняшний день разработан теоретический подход к типологизации территорий Енисейской Сибири в однородные группы — кластеры по исходному уровню социально-экономического развития. Разработана методика регулярных наблюдений и экспертно-аналитической оценки состояния экономики, инновационного комплекса и уровня человеческого потенциала регионов Енисейской Сибири», — объясняет руководитель проекта, профессор кафедры социально-экономического планирования СФУ Евгения Бухарова.

Итогом исследования станет разработка междисциплинарного инструментария, позволяющего оценивать особенности, возможности и ограничения социокультурного разнообразия трёх регионов, как составляющей человеческого капитала, в части его положительного влияния на инновационное развитие макрорегиона. В рамках проекта также будет разработана модель управления и мониторинга качества жизни с учётом социально-экономической специфики, профессиональной композиции поселений и психологических аспектов поведения инвестиционно-активных групп населения.

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