Красноярск, , 10:06 — REGNUM

Коллективу ученых из Австрии и России, куда вошел представитель Сибирского федерального университета (СФУ), удалось определить историю эволюции звезды по массе и радиусу формирующихся под её влиянием планет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Ученые смоделировали атмосферную эволюцию близкоорбитальных планет, что позволило отследить изменение скорости вращения звезд, удерживающих эти планеты. Методика расчета также помогает уточнить параметры некоторых планет системы, например, их массу и радиус.

Тот же подход можно применить к другим планетарным системам в случае, если близкоорбитальные планеты по массе близки к Нептуну и обладают насыщенной водородом атмосферой, пояснил профессор кафедры прикладной математики Политехнического института СФУ Николай Еркаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля стало известно об обнаружении трех новых экзопланет небольшого размера. Они находятся в 73 световых годах от Земли в системе ТOI-270.

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