Белгород, , 09:15 — REGNUM

Основное содержание работы Белгородского научно-образовательного центра (НОЦ) «Инновационные решения в АПК» будет строиться в рамках реализации 14 проектов, сообщила пресс-служба Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ»).

Вопросы организации научно-образовательного центра в Белгородской области обсуждались накануне на Заводе премиксов № 1 в Шебекинском районе. В совещании приняли участие представители региональных властей, учёные, специалисты и промышленники.

Все 14 проектов НОЦ назвала заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова. Один из них посвящён робототехнической платформе с интеллектуальным машинным зрением для ведения учёта путем мониторинга состояния животных на свиноводческом комплексе, другой — получению гипоаллергенных резорбирующихся мембран из биологических продуктов.

«На этом совещании дан старт практической работе НОЦ. Рассмотрены конкретные меры по началу реализации проектов. Большинство из них ориентировано на обеспечение технологического прорыва страны в агропромышленном комплексе», — отметил ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, комментируя результаты совещания.

Он добавил, что участие НИУ «БелГУ» как основной площадки реализации проектов в рамках НОЦ «Инновационные решения в АПК» ставит перед университетом много новых серьёзных задач по наращиванию своего интеллектуального потенциала и повышению эффективности коммерческого освоения инновационных разработок учёных.

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