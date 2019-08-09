Шицзячжуан, Китай, , 01:03 — REGNUM

Каменная табличка времен династии Мин (1384−1644) была найдена провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Высота таблички составляет 1,38 метров при ширине 48 сам. Она была найдена в уезде Наньхэ и насчитывает 441 год истории, сообщили в местной администрации культурного наследия. Всего 518 иероглифов написано на табличке, которые рассказывают историю семейства Фань, а также описан быт центральной и южной части провинци Хэбэй в бытность правления Мин.

«Табличка представляет огромную ценность для изучения истории миграции, общественного и экономического развития, а также народных обычаев региона», — заявил местный эксперт в области истории Лянь Цзяньхуэй.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Шаньдун на востоке страны были найдены две древние гробницы времен династии Хань.

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