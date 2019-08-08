Баку, , 16:19 — REGNUM

Стали известны предварительные результаты 31-й Международной олимпиады по информатике, которая состоялась в Баку (Азербайджан). В состязании приняли участие более 300 школьников из 88 стран мира. Российская сборная завоевала четыре золотые медали и заняла первое место в медальном зачёте.

Медали получили Ильдар Гайнуллин (лицей имени Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета, Казань), Егор Лифарь (школа «Интеллектуал», Москва), Александр Морозов (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург), Владимир Романов (школа-интернат имени А.Н.Колмогорова Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Москва).

Членов сборной и их наставников поздравила Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева.

«Очередная победа российской сборной на Международной олимпиаде по информатике — это не просто успех ребят и их тренеров, заслуги которых в этом году вновь трудно переоценить. Это наглядная демонстрация сложившейся в России системы обучения и подготовки в области программирования, в сфере информационных технологий. Уже с первых классов у нас по всей стране проходят профильные занятия и уроки, которые позволяют ребятам раскрыть свой талант с самых юных лет, вовлекая их в эту сферу. Поздравляю нашу сборную и всех причастных с блистательным выступлением», — сказала Ольга Васильева.

Отбор и подготовка национальной сборной проходила на базе Московского физико-технического института.

Торжественная церемония закрытия олимпиады состоится 10 августа.

31-я Международная олимпиада по информатике проводилась в два тура, в ходе которых участники решали шесть задач. Работы оценивались международным жюри, состоящим из представителей стран-участниц.

Победителям, призёрам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

В 2018 году сборная Российской Федерации завоевала четыре медали на 30-й Международной олимпиаде по информатике, которая проходила в городе Цукуба (Япония). Российские школьники получили две золотые и две серебряные награды.