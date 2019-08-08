Иерусалим, , 16:00 — REGNUM

Луна могла стать домом для тысяч тихоходок, самых неучтожимых животных планеты Земля, передает ВВС.

Тихоходка (сс) Aditya Sainiarya

Тихоходки — это существа длиной менее миллиметра, которые могут выжить, будучи нагретыми до 150 °C и замороженными почти до абсолютного нуля.

Их доставили на Луну на израильском космическом корабле, который потерпел крушение, упав на поверхность Луны в апреле.

Перед экспедицией тихоходки были обезвожены, чтобы поместить их в состояние анабиоза, а затем заключить их в искусственный янтарь.

Соучредитель организации, которая провела эксперимент, считает, что животные почти наверняка всё еще живы.

«Мы считаем, что шансы на выживание для тихоходок… чрезвычайно высоки», — сказала глава Фонда Arch Mission Нова Спивак.

Ученые выяснили, что у тихоходок есть нечто, похожее на суперсилу. Их можно вернуть к жизни спустя десятилетия после обезвоживания. Потеряв жидкость, они убирают голову и свои восемь ног, сморщиваются в крошечный шарик и входят в глубокое состояние анабиоза, которое очень похоже на смерть.

Они теряют почти всю воду в своем организме, и их метаболизм замедляется до 0,01% от нормального уровня. И если их снова ввести в воду спустя десятилетия, они способны реанимироваться.

Все это, а также тот факт, что они стали первым животным, выжившими в космосе в 2007 году, сделали их идеальным кандидатом для исследования Arch Mission.

«Тихоходки идеально подходят для размещения [на Луне], потому что они являются микроскопическими многоклеточными и одной из самых долговечных форм жизни на планете Земля», — сказала Нова.

Однако ситуацию могла омрачить катастрофа, которую пережил корабль.

«Это означает, что так называемая «первозданная среда» Луны была разрушена», — сказала профессор Открытого университета по планетарным и космическим наукам Моника Грэйди.

По ее словам, если тихоходки находятся на Луне, то очень маловероятно, что они смогут вернуться к жизни, не будучи повторно введенными в воду. Но теоретически было бы возможно, что, если тихоходки были бы возвращены на Землю, возвращены к жизни и изучены, то можно было увидеть влияние на животных от пребывания на Луне.