Владивосток, , 15:27 — REGNUM

Гигантская рыба семейства ремнетелых — сельдяной король — впервые попалась российским рыбакам. Необычное существо поймали около поселка Славянка в Приморском крае, передают «Вести».

Особь длиной около двух метров выловил рыбак Владимир Тарасов. Мужчина сфотографировался с ремнетелом и отпустил его в море.

Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института Виктор Раков назвал этот случай уникальным, ведь ранее таких рыб у российских берегов не встречали.

Сельдяной король, ремнетел или ремень-рыба обитает на глубине до 1 км в тёплых, умеренно тёплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Длина лентовидного тела ремень-рыбы составляет несколько метров, зафиксирована поимка особи длиной 11 м. Необычное название рыба получила от норвежцев, которые встречали её в косяках сельди, за удлинённые лучи спинного плавника.