Обнинск, Калужская область, , 14:49 — REGNUM

Научно-исследовательская лаборатория Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) Калужской области аккредитована как компетентный Центр испытаний полимерных композиционных материалов и изделий из них для гражданской авиации. Об этом 8 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия ИА REGNUM.

По его словам, наличие на предприятии собственной аккредитованной лаборатории повысит эффективность решения задачи импортозамещения материалов при выпуске изделий для отечественного пассажирского авиалайнера МС-21. Все этапы работ будут выполняться на одной площадке.

«Наличие исследовательского центра полимерных композиционных материалов позволит сокращать сроки проведения научных работ, что в итоге скажется на себестоимости продукции», — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Лаборатория «Технологии» является разработчиком оригинальных методик и средств определения физико-механических свойств полимерных композиционных материалов, а наличие аттестата авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета даст возможность проводить комплекс испытаний для отечественных организаций.