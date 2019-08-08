Великий Новгород, , 14:37 — REGNUM

На Троицком раскопе Великого Новгорода найдена очередная — четвёртая в сезоне 2019 года — берестяная грамота. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, грамоту нашёл 7 августа на 16-м участке раскопа, где только начали работу археологи, студент филологического факультета Московского государственного университета Алексей Шаповалов.

Новой грамоте присвоен порядковый номер 1117 — именно столько берестяных документов найдено в культурном слое Новгорода с 1951 года.

Специалисты датируют находку рубежом XIII — XIV веков. Заместитель начальник Новгородской археологической экспедиции, доктор исторических наук Елена Рыбина отметила, что грамота целая, небольшая по размеру. Она состоит из пяти строк, в которых перечислены имена. Подобные грамоты со списками имён на раскопах в Великом Новгороде находились и раньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё две берестяные грамоты летом 2019 года археологи нашли на Пятницком раскопе в Старой Руссе — в этом городе всего найден 51 древний берестяной документ.

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