Белгород, , 08:41 — REGNUM

Направления развития Белгородского научно-образовательного центра (НОЦ) «Инновационные решения в АПК» будут определяться с участием специалистов Российской академии наук, сообщила пресс-служба Белгородского государственного университета со ссылкой на заместителя губернатора области Ольгу Павлову.

Накануне университет посетила представительная делегация Академии во главе с вице-президентом РАН, академиком РАН Ириной Донник. Гости осмотрели лабораторию биотехнологии растений, побывали в лаборатории генетики и селекции декоративных культур и в экспериментально-биологической клинике.

В ходе визита замгубернатора Ольга Павлова поблагодарила гостей и Академию за готовность предложить специалистов для организации работы Белгородского НОЦ.

«Сегодня в Белгородском НОЦ заявлено пока четыре базовые научно-производственные платформы. Надеемся, что в процессе двухдневной работы выкристаллизуются новые платформы с новыми проектами. Рассчитываем на то, что специалисты Российской академии наук помогут выделить лучшие проектные решения, которые мы будем реализовывать в рамках нашего НОЦ», — сказала представитель областного правительства.

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Отмечается, что работа делегации РАН продолжится 8 августа. Представители Академии проведут рабочее совещание, посвящённое организации НОЦ, в котором примут участие члены правительства региона, главы районов, представители вузов и предприятий.

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