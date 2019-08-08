Цзинань, Китай, , 04:12 — REGNUM

Две древние гробницы времен династии Хань (206 до н.э. — 220 н.э.) с изящной резьбой по камню были найдены в столице провинции Шаньдун городе Цзинане, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Гробницы найдены в районе Цзиян города Цзинань, когда местные жители выкапывали пруд в конце 2018 года, сообщили в институте археологии города. После почти четырех месяцев раскопок, в общей сложности почти 60 каменных барельефов и более 90 портретов было найдено в захоронениях. На них изображены сцены быта древности, а также несколько изображений козьих голов, которые часто встречаются на захоронениях в этом регионе.

Гробница приблизительно имеет 20 метров в длину и 15 метров в ширину, что делает еще крупнейшей двухходовой гробницей с каменными барельефами времен династии Хань из найденных в Цзинане. Кроме каменных барельефов в гробницах были найдены изделия из керамики, глины, камня, кости, а также бронзовые монеты с грудами костей животных, сообщили археологи.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Хубэй были найдены гробницы знатных особ, живших в Период Вёсен и Осеней.

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