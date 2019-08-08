Ухань, Китай, , 00:54 — REGNUM

В провинции Хубэй в центральной части Китая археологами местного института найдены две могилы знатных особ, датируемые Периодом Вёсен и Осеней (770 — 476 до н.э.), сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Гробницы расположены в погосте Цзаошулинь в городе Суйчжоу. В настоящее время здесь было найдено в общей сложности 54 гробницы и три лошадиные ямы с момента начала раскопок с октября 2018 года.

Более тысячи изделий из бронзы, большинство из которых содержат надписи, были извлечены из земли. Археологи также нашли две разграбленные ранее могилы, однако оттуда удалось извлечь бронзовые ритуальные изделия и музыкальные инструменты.

«Набор колокольчиков был найден в могиле, в которой был захоронен знатный мужчина. Это единственная находка такого рада, обнаруженная в Хубэе. Инструменты, найденные в там, говорят о том, что захороненные здесь были знатными людьми, а надписи отмечают, что захороненная рядом женщина была из государства Чу», — заявил исследователь Института археологии провинции Хубэй Го Чанцзян.

Директор института Фан Цинь отметил, что находки также несут огромную важность для изучения истории государства Цзэн. В настоящее на месте раскопок было найдено 13 захоронений, принадлежащих статусным владельцам и 21, принадлежащая императорам государства Цзэн.

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