Циндао, Китай, , 00:39 — REGNUM

Китайское исследовательское судно «Кэсюэ 03» завершило исследование недавнего энтероморфического зеленого прилива и вернулось в порт Циндао в провинции Шаньдуна на востоке Китая, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Судно вышло из порта Циндао 19 июля текущего года с миссией исследования и изучения количественного распределения, оседания и экологического эффекта от недавнего зеленого прилива. В общей сложности 20 членов экипажа приняли участие в исследовательской миссии, охватив 33 гидрологические, биологические и химические станции.

Они проанализировали влияние энтероморфического зеленого прилива на экологию моря, а также осуществили информационное обеспечение наблюдения, предупреждения, профилактики и контроля зеленых приливов.

Отметим, что так называемые зеленые приливы вызваны содержанием в приливной воде большого числа мелких водорослей enteromorpha prolifera, которые покрывают морскую воду плотным зеленым ковром. Они не угрожают людям, но несут опасность для морской экосистемы.

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