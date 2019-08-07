Красноярск, 7 августа 2019, 14:43 — REGNUM
Расшифровка генома пихты позволит осуществлять более эффективный генетический мониторинг европейских пихтовых лесов. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета со ссылкой на участника научного проекта, руководителя лаборатории лесной геномики и НОЦ геномных исследований Константина Крутовского.
По словам учёного, полученные данные заложили основы для изучения генетических механизмов, благодаря которым пихта может адаптироваться к изменениям окружающей среды, особенно к экстремальным явлениям — засухам, пожарам, инвазиям вредоносных грибов и насекомых.
Он добавил, что полученные данные заложили основы для изучения генетических механизмов, благодаря которым пихта может адаптироваться к изменениям окружающей среды, особенно к экстремальным явлениям — засухам, пожарам, инвазиям вредоносных грибов и насекомых.
Пихта обыкновенная (Abies alba Mill.) — наиболее распространённое хвойное дерево в европейских высокогорных экосистемах, имеющая большое экологическое и хозяйственное значение. В недалёком прошлом естественные пихтовые леса неоднократно испытывали негативное влияние из-за изменений в землепользовании, а в настоящее время страдают из-за глобального изменения климата. Для прогнозирования распространения и выживания этого дерева в меняющихся климатических условиях международный коллектив исследователей из более чем десяти ведущих европейских стран впервые полностью прочитал (отсеквенировал) геном пихты и опубликовал полученные данные в престижном журнале американского генетического общества «G3: Genes, Genomes, Genetics».
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