Красноярск, , 14:43 — REGNUM

Расшифровка генома пихты позволит осуществлять более эффективный генетический мониторинг европейских пихтовых лесов. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета со ссылкой на участника научного проекта, руководителя лаборатории лесной геномики и НОЦ геномных исследований Константина Крутовского.

По словам учёного, полученные данные заложили основы для изучения генетических механизмов, благодаря которым пихта может адаптироваться к изменениям окружающей среды, особенно к экстремальным явлениям — засухам, пожарам, инвазиям вредоносных грибов и насекомых.

Руководитель лаборатории лесной геномики и НОЦ геномных исследований СФУ Константин Крутовский «Благодаря прочтению и сборке генома этого дерева мы сможем также разработать полногеномные молекулярно-генетические ДНК-маркёры для геномной селекции и более эффективного генетического мониторинга европейских пихтовых лесов. Полученные данные можно использовать для изучения генов, связанных с ценными селекциоными и адаптивным признаками, например, связанных с ростом и качеством древесины, устойчивостью к засухе, вредителям, заболеваниям, и т. д.), а также для разработки систем геномного редактирования».

Он добавил, что полученные данные заложили основы для изучения генетических механизмов, благодаря которым пихта может адаптироваться к изменениям окружающей среды, особенно к экстремальным явлениям — засухам, пожарам, инвазиям вредоносных грибов и насекомых.

Пихта обыкновенная (Abies alba Mill.) — наиболее распространённое хвойное дерево в европейских высокогорных экосистемах, имеющая большое экологическое и хозяйственное значение. В недалёком прошлом естественные пихтовые леса неоднократно испытывали негативное влияние из-за изменений в землепользовании, а в настоящее время страдают из-за глобального изменения климата. Для прогнозирования распространения и выживания этого дерева в меняющихся климатических условиях международный коллектив исследователей из более чем десяти ведущих европейских стран впервые полностью прочитал (отсеквенировал) геном пихты и опубликовал полученные данные в престижном журнале американского генетического общества «G3: Genes, Genomes, Genetics».

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