Лхаса, Китай, , 12:40 — REGNUM

В общей сложности 10 828 видов насекомых было зафиксировано в Тибетском нагорье или одна восьмая от их общего числа в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Таким образом в настоящий момент это на 1,5 тыс. видов больше, нежели в 60-е и 70-е годы прошлого века, сообщили на идущем сейчас Форуме насекомых Тибетского нагорья. Форум пройдет с 6 по 9 августа с участием более 150 ученых и экспертов, которые поделятся результатами своих исследований в области происхождения, классификации и разнообразия насекомых нагорья.

Будут проведены специальные выставки и экспериментальные мероприятия с насекомыми за время четырехдневного мероприятия. Известное своей уникальной экологией и богатым разнообразием видов, Тибетское нагорье является колыбелью редких, эндемических и особенных видов животных и растений.