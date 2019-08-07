Ченнай, , 12:39 — REGNUM

Южнокорейская компания Lotte Data Communication открыла Центр исследований и разработок (Lotte R&D Centre) в Индии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, центр был открыт сегодня, 7 августа, в научно-исследовательском парке при Индийском технологическом институте (Indian Institute of Technology Madras), расположенного в городе Ченнай.

Научно-исследовательский парк при Индийском технологическом институте, созданный в 2000 году, является одним из ведущих научно-исследовательских комплексов Индии, в котором расположено 74 научно-исследовательских центра и 184 стартапа.

Известно, что южнокорейская компания планирует с помощью данного центра и индийских специалистов расширить и укрепить свои возможности в области НИОКР.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии.