Красноярск, , 12:11 — REGNUM

Исследование наножидкостей, которое проводит группа сибирских исследователей, позволит перейти к созданию растворов с контролируемыми свойствами, сообщает 7 августа издание «Наука в Сибири».

В работе принимают участие специалисты Сибирского федерального университета, Института теплофизики им С. С. Кутателадзе СО РАН и Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.

В рамках исследования они проанализировали характеристики 60 наножидкостей и установили, что с уменьшением размера наночастиц увеличивается вероятность того, что жидкость станет неньютоновской, то есть её свойства будут зависеть от определенных внешних воздействий.

В результате можно создавать жидкость с контролируемыми параметрами и управлять ими во время ее движения. Это свойство может использоваться, например, в производстве буровых растворов, косметической и парфюмерной промышленности, а также в медицине — для точечной доставки лекарств.

В настоящее время ученые продолжают исследование способов управления свойствами наножидкостей, в частности для создания на их основе хладагента нового типа.

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