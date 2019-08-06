Москва, , 19:00 — REGNUM

Три проекта российских и немецких ученых, направленных на изучение климатических изменений в Арктике получили гранты на исследвания в 2019—2020 годы. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки, каждая научная группа получит от российской стороны по 20 млн. рублей. Такую же сумму выделит ученым и Германия.

Заявки на конкурс принимали с 1 мая по 3 июня в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 — 2020 годы».

Согласно требованиям все проекты должны быть направлены на проведение прикладных изыскания в области морских и полярных исследований, в том числе по изучению состояния и эволюции многолетней мерзлоты, климатических изменений и биоразнообразия в Арктике. При этом в качестве обязательного требования к проектам значилось обязательное участие в них нескольких немецких научно-исследовательских организаций или университетов.

В итоге гранты подучили представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института, Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН и Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Приступить к исследованиям научные коллективы должны 26 августа, а завершить работы по проекту — к 30 сентября 2020 года.