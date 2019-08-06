Архангельск, , 17:09 — REGNUM

Исследования по выявлению условий и путей формирования биоты в суровых природных условиях восточной части Российской Арктики проведут ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) и Центра изучения Арктики. Совместная экспедиция, как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе САФУ, стартовала на Дальнем Востоке.

Результаты экспедиции, как считают ее участники, помогут более детально определить пути эволюционных преобразований пресноводных рыб и различных животных в Арктическом регионе.

«Уже сейчас можно оценить экспедицию как успешную — собран значительный объем данных, проведены наблюдения, связанные с обитанием двустворчатых моллюсков и рыб, а также обнаружены виды пресноводных моллюсков, характерные для Северной Америки», — сообщили в САФУ.

Последний факт, как считают ученые, может стать еще одним доказательством в пользу существования древнего сухопутного пути между континентами.

Экспедиция завершится в конце августа, после чего все полученные материалы будут проанализированы в лабораториях Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики и Северного Арктического Федерального университета.

Ученые планируют провести реконструкцию древних связей между континентами и разработать модель переселения видов животных из Северной Америки в Азию и обратно. «Это также даст возможность сделать научно обоснованные предположения о возможных путях миграции не только животных, но и древнего человека в Арктике», — отметили в пресс-службе САФУ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, изменением тихоокеанской арктической экосистемы сегодня обеспокоены, в том числе, американские ученые. Результаты проводимых ими исследований позволяют предполагать, что в результате миграции крупных морских животных на север вслед за моллюсками и другими формами океанской жизни, меняется их численность.

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