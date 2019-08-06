Анадырь, , 17:09 — REGNUM

Архангельские ученые в рамках сотрудничества Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН и Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, поводят комплексную экспедицию в восточной части Российской Арктики с целью выявления условий и путей формирования биоты (исторически сложившейся совокупности видов живых организмов, объединенных общей областью распространения).

На протяжении последних лет архангельские ученые исследовали преимущественно фауну Северо-Запада России, но в этот раз их заинтересовали арктические регионы ДФО — Чукотский автономный округ, Магаданская область и Камчатка.

Их основная задача — собрать генетические материалы на северо-востоке Азии для последующего сравнения с данными о животном мире Аляски и Канады, оценить биоразнообразие в Арктической зоне РФ и за рубежом, проанализировать эволюционных процессов групп животных.

Проведя эту работу, исследователи реконструируют древние связей между континентами, разработают модель переселения видов животных из Северной Америки в Азию и в обратном направлении. Изучение этих процессов одновременно позволит понять пути миграции древнего человека в Арктике.

Результаты экспедиции помогут более детально определить процессы формирования, расселения, адаптивных механизмов и в целом — пути эволюционных преобразований пресноводных рыб и других животных в Арктическом регионе.

Экспедиция продлится до конца августа, а в планах ученых расширить сбор материалов в «промежуточном» регионе — Арктической зоне Сибири.