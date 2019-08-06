Брянск, , 16:48 — REGNUM

В центральной усадьбе заповедника «Брянский лес» в водоём выпустили болотную черепаху. Животное передала специалистам жительница Брянска — она нашла её на одной из улиц частного сектора в Бежицком районе, далеко от какого-либо естественного водоёма. Взрослая черепаха находилось не в очень хорошем физическом состоянии, рассказали в пресс-службе заповедника.

Черепахи на брянских улицах не редкость, несмотря на то, что они занесены в областную Красную книгу. При встрече с ней зоологи советуют или пройти мимо, или, если черепаха находится на проезжей части или оживлённой пешеходной дороге, перенести её ближе к водоёму. Специалисты предупреждают, что болотные черепахи не самые удобные домашние питомцы, поэтому не нужно брать их домой.

Болотные черепахи могут вырастать до 35 см в длину и весить при этом 1,5 кг. За последние пять лет это уже 12-е животное, которое приютили в заповеднике.