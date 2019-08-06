Куньмин, Китай, , 12:00 — REGNUM

Китайские исследователи нашли редкий вид орхидей в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщили в Куньминском институте ботаники при Китайской академии наук, передает 6 августа агентство «Синьхуа».

Исследователи из Лицзянского Альпийского ботанического сада обнаружили популяцию Cypripedium forrestii во время исследовательского путешествия в горы Юйлунсюэшань. Данный вид растений водится очень малой популяцией и числится критически редким, находящимся на грани вымирания. Растение было впервые найдено в Юньнани еще в 1913 году и получило название по имени ботаника Джорджа Форреста.

Как сообщало ИА REGNUM, очень редкий вид «призрачных орхидей» был найден в национальном заповеднике провинции Хунань центральной части Китая.

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