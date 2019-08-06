Красноярск, , 11:27 — REGNUM

Новые методы для ремонта нефтегазового оборудования с использованием искусственного интеллекта предложили использовать учёные Сибирского федерального университета и Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва. Об этом сообщается в статье, опубликованной в издании «International Review of Automatic Control».

«Мы предложили метод, который позволит с высокой точностью контролировать технологические процессы ремонта нефтегазового оборудования», — поясняет один из соавторов исследования, доцент кафедры технологических машин и оборудования нефтегазового профиля СФУ Владимир Бухтояров.

По его словам, в ходе работы были рассмотрены различные интеллектуальные методы — на основе деревьев решений, искусственных нейронных сетей, а также на основе методов нечёткой логики. Все эти методы были протестированы на реальных экспериментальных данных.

«В результате выяснилось, что наибольшую эффективность при классификации погрешностей средств измерения показывает метод на основе искусственных нейронных сетей. Эффективность этого метода достигла 94,9%», — говорит учёный.

Меньшую эффективность показали методы на основе деревьев решений и нечёткой логики: 85,4% и 93,7% соответственно. Исследователи полагают, что использование метода на основе искусственных нейросетей для того, чтобы контролировать параметры технологических процессов ремонта нефтегазового оборудования, позволит повысить качество ремонта, а также сделать надёжнее трубопроводную систему нефтегазового оборудования. Соответственно, он позволит повысить эффективность добычи и переработки углеводородного сырья.

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