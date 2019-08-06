Нью-Йорк, США, , 10:01 — REGNUM

Упавшее на поверхность Марса около 3,4 млрд лет назад крупное небесное тело вызвало мощнейшее ценами, в результате чего, возможно, возник кратер Ломоносов, к такому выводу пришли изучающие поверхность Красной планеты ученые, сообщает портал Space.com.

Учены предположили, что в результате падения небесного тела на Марсе прошло мега-цунами, которое затопило огромные территории, при этом высота волны достигала высоты земного небоскреба.

Как показало исследование, 120-километровый кратер, который был назван в 1973 году в честь ученого Михаила Ломоносова, мог образоваться в результате падения небесного тела. В пользу данной гипотезы говорит то, что возраст кратера соответствует возрасту впадин, которые образовались после цунами. Кроме того, края кратеры размыты, как будто вода устремилась обратно после сильного удара.

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Вместе с тем другая группа ученых предполагает, что цунами могло спровоцировать землетрясение или извержение глубоководного вулкана, когда часть поверхности океана в северном полушарии Красной планеты была покрыта льдом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские ученые предложили способ создания на Марсе условий, похожих на земные — покрывать куполами из силикатного аэрогеля большие площади марсианской поверхности, в которой есть водяной лёд.

По словам исследователей, это позволит одновременно достичь нескольких целей: увеличить температуру под куполами до нуля градусов, заблокировать исходящее от Солнца излишнее ультрафиолетовое излучение, а также обеспечить пропускание такого количества света, которое было бы достаточно для фотосинтеза.

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