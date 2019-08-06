Якутск, , 04:20 — REGNUM

Якутский научный центр выиграл конкурс на проведение научно-исследовательских работ по минимизации дикорастущих зарослей и запаса семян в почвах конопли наркотической на территории республики, сообщает корреспондент ИА REGNUMс ссылкой на сайт госзакупок.

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Министерство образования и науки Якутии за 1,5 млн рублей объявило конкурс на проведение до конца года полевых исследований в трёх районах республики: Вилюйского, Верхневилюйского и Нюрбинского.

Научный центр должен дополнить электронную карту реального и потенциального ареалов конопли наркотической в Якутии, изучить экологический опыт научного уничтожения зарослей конопли в Олекминском и Ленском районах, оценить эффективные методы уничтожения растения в регионе и внедрить наиболее действенные способы борьбы с коноплёй в центральных районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области прокуратура выявила очаги произрастания конопли в Радищевском районе.