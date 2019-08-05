Сидней, Австралия, , 12:22 — REGNUM

Астрономы из обсерватории Австралийского национального университета (АНУ) обнаружили на краю Млечного пути призрачный след одной из первых звёзд Вселенной. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета.

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Как уточнил астроном АНУ, доктор Томас Нордландер, структура элементов найденной на расстоянии 35 тыс. световых лет от Солнечной системы звезды указывает на её предка, который был примерно в десять раз больше массы Солнца и, в результате, вероятно, не жил очень долго.

«Эта давно погасшая звезда взорвалась как сверхновая, причём довольно слабая», — отметил учёный.

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«Эта невероятно анемичная звезда, которая, вероятно, сформировалась всего через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва, имеет уровень железа в 1,5 млн раз ниже, чем у Солнца», — пояснил Нордландер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США обнаружили возможные доказательства существования во Вселенной звёзд уже через 180 млн лет после Большого Взрыва. Согласно исследованиям, недра первых звёзд не содержали в себе элементов тяжелее водорода и гелия. В связи с этим их масса могла превышать солнечную примерно в 400 раз. При этом их продолжительность жизни составляла несколько сотен тысяч лет.

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