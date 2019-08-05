Кампала, , 12:17 — REGNUM

Исследователи начали испытания вакцины против лихорадки Эбола в западной части Уганды, граничащей с Демократической Республикой Конго, передает ВВС Africa.

Рекламный щит с надписью «Эбола должна уйти. Остановить Эболу — дело каждого» (cc) UNMIL. Emmanuel Tobey

Существует надежда, что испытание предоставит ключевую информацию об иммунном ответе и безопасности вакцины.

«Испытание продлится около двух лет и будет охватывать 800 человек, а именно работников здравоохранения и работников передовой», — сказал в понедельник, 5 августа, в программе BBC Newsday доктор Понтиано Калибу, исследователь из Уганды, который возглавляет кампанию вакцинации.

Это станет крупнейшим в истории испытанием вакцины против смертельного вируса Эболы.