Кампала, 5 августа 2019, 12:17 — REGNUM
Исследователи начали испытания вакцины против лихорадки Эбола в западной части Уганды, граничащей с Демократической Республикой Конго, передает ВВС Africa.
Существует надежда, что испытание предоставит ключевую информацию об иммунном ответе и безопасности вакцины.
«Испытание продлится около двух лет и будет охватывать 800 человек, а именно работников здравоохранения и работников передовой», — сказал в понедельник, 5 августа, в программе BBC Newsday доктор Понтиано Калибу, исследователь из Уганды, который возглавляет кампанию вакцинации.
Это станет крупнейшим в истории испытанием вакцины против смертельного вируса Эболы.