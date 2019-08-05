Лондон, 5 августа 2019, 11:52 — REGNUM
Мужчины вдвое чаще предпочитают поспать после обеда, чем женщины. К такому выводу пришли в британской компании ScS после опроса тысячи мужчин и тысячи женщин.
Оказалось, что вздремнуть днем предпочитают 13% мужчин и 6% женщин. При этом 16% мужчин и 25% женщин указали, что не спят днем, даже если выпадает такая возможность.
Ученые отметили, что дневной сон продолжительностью 20−30 минут возвращает человеку бодрость и дает прилив сил, однако спать дольше не стоит — это негативно влияет на организм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из США рассказали о методике анализа крови, которая позволяет с высокой точностью предсказать наступление у человека болезни Альцгеймера.
Читайте также: Анализ крови может диагностировать наступление болезни Альцгеймера — ученые
Читайте ранее в этом сюжете: Учёные установили связь между извержением вулканов и появлением золота