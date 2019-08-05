Лондон, , 11:52 — REGNUM

Мужчины вдвое чаще предпочитают поспать после обеда, чем женщины. К такому выводу пришли в британской компании ScS после опроса тысячи мужчин и тысячи женщин.

Оказалось, что вздремнуть днем предпочитают 13% мужчин и 6% женщин. При этом 16% мужчин и 25% женщин указали, что не спят днем, даже если выпадает такая возможность.

Ученые отметили, что дневной сон продолжительностью 20−30 минут возвращает человеку бодрость и дает прилив сил, однако спать дольше не стоит — это негативно влияет на организм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из США рассказали о методике анализа крови, которая позволяет с высокой точностью предсказать наступление у человека болезни Альцгеймера.

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