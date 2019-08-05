Иркутск, , 09:18 — REGNUM

Скелет женщины с мощными костями и внушительного для монголов роста — 1,8 метра — обнаружили археологи Иркутского национального исследовательского технического университета на раскопках в северном Прихубсугулье (Монголия). Об этом 5 августа сообщает пресс-служба вуза.

Археологические работы на объекте завершились в конце июля. Исследователи обнаружили шесть захоронений, в том числе пять женских, датированных периодом X—XV веков. Найденный скелет удивил специалистов, поскольку женщины такого роста — нехарактерное явления для Монголии.

«Обнаруженная нами погребенная — это своего рода «монгольская амазонка», достаточно сильная дама, способная побороть некоторых мужчин», — пояснил руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии, профессор Артур Харинский.

Учёные предполагают, что женщина была воительницей, поскольку в загробный мир вместе с ней отправили крайне редкие атрибуты для женских захоронений — длинный нож, топорик, седло со стременами и медную чашу.

Отмечается, что одной из задач экспедиции Иркутского политеха было сравнение погребальных обрядов, культурных процессов, происходивших в прошлом на территории Южной Сибири и Монголии. Полученные во время раскопок материалы будут исследоваться в лабораториях Улан-Баторского государственного университета, а затем древности передадут в музей.

Читайте также: Наскальные рисунки древних людей обнаружены на границе России и Монголии