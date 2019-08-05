Екатеринбург, , 08:30 — REGNUM

Новый трехмерный пористый полимер для топливных ячеек, ускоряющий восстановление кислорода, разработали учёные Уральского федерального университета совместно с южнокорейскими, китайскими и индийскими коллегами. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба вуза.

Ученые выяснили, что синтезированный полимер проявляет окислительно-восстановительную активность за счет атомов азота, входящих в его состав. Кислород, контактируя с этим веществом, забирает электроны (то есть восстанавливается), превращается в воду, и происходит выделение энергии. Исследователи предложили механизм данной реакции.

В отличие от современных топливных элементов, активность которых блокируется из-за образующегося в ходе их работы метанола, новый материал обладает устойчивостью к его воздействию. Такие свойства обеспечивают огромный потенциал использования подобных полимеров для получения энергии при работе двигателей и впоследствии помогут смягчить энергетический кризис в обществе.

Работа выполнена совместно с сотрудниками Университета Ханьянг (Южная Корея), Нанкинского лесотехнического университета (Китай) и Технологического института Веллуру (Индия).

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Топливные элементы — это ячейки, в которых за счет химической реакции образуется энергия. Их устройство и функционирование похожи на принцип работы батарейки. Последние имеют ограниченный запас химических реагентов, и в них не подаются вещества извне.