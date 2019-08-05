Омск, , 08:18 — REGNUM

Вопросы сотрудничества в области образования и науки обсудили временно исполняющий обязанности ректора Омского государственного университета (ОмГУ) Роман Смелик и генеральный консул Узбекистана в России Юсуп Кабулжанов. Об этом сообщили в пресс-службе омского университета.

«ОмГУ заинтересован в расширении взаимодействий в любом формате: как в рамках межгосударственных связей, так и межвузовских соглашений», — заявил Смелик.

Генеральный консул, в свою очередь, отметил необходимость развития сотрудничества в ключевых сферах научной мысли между вузами двух стран. Кроме того, узбекистанская сторона заинтересована в развитии академического обмена.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа представители министерства инновационного развития Узбекистана и Академии наук Белоруссии договорились о создании совместных научных лабораторий.

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