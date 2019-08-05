Красноярск, , 08:14 — REGNUM

Редкий для таёжной местности Сибири археологический памятник — могильник, датированный V веком нашей эры, — нашли археологи Сибирского федерального университета. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба вуза.

Археологи нашли могильник в Богучанском районе Красноярского края, в районе Нижнего Приангарья. На сегодняшний день это самый ранний и самый крупный из найденных на территории Енисейской Сибири памятник, относящийся к первому тысячелетию нашей эры. Более того, это первый могильник эпохи раннего Средневековья, обнаруженный в лесной зоне Красноярского края.

Отмечается, что в ходе археологической экспедиции специалисты обнаружили примерно 2000 разнообразных предметов, включая наконечники стрел, железные ножи, железные пряжки и части поясных наборов и другие. Хронология и культурная принадлежность этих предметов будет уточняться в ходе дальнейших исследований.

Находка, по мнению учёных, поможет пролить свет на историю развития региона, культуру, традиции и обрядность средневекового населения Сибири.

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