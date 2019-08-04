Вашингтон, , 22:13 — REGNUM

Учёные разработали алгоритм для искусственного интеллекта (ИИ), который может предсказать какие фильмы проваляться в прокате, а какие будут пользоваться успехом. Об этом 2 августа сообщает Science.

Созданный учёными ИИ анализирует аннотации фильмов. В ходе разработки алгоритма учёные проанализировали сюжеты 42 306 фильмов со всего мира. Были выделены позитивные и отрицательные события в фильме, которым был присвоен свой индекс (например, +1 или — 1). Как правило, в наиболее успешных в прокатах фильмах, настроение зрителя часто колеблется, в отличие от провальных картин. При этом неважно хорошо или плохо закончится фильм. В результате, учёные создали модель, достаточно точно предсказывающую популярность фильма.

В будущем, утверждают исследователи, ИИ сможет предсказать сумму, которую фильм может заработать в кассах, и помочь продюсерам решить, в какие фильмы вкладывать деньги, а в какие не стоит. Беспристрастное суждение компьютера позволит зрителям избежать необходимости смотреть фильмы типа «Челюсти: Месть» или тому подобным.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в министерстве культуры РФ сообщили, что нашли причину провала российско-чешско-бельгийского анимационного фильма «Гурвинек. Волшебная игра». Причиной явилась ошибка его продюсеров.

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