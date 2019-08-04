Вашингтон, 4 августа 2019, 19:15 — REGNUM

Компания Илона Маска расширяет своё присутствие во Флориде для подготовки запусков космических кораблей с помощью сверхмощного ракетоносителя Starship. Об этом 3 августа сообщает Reuters.

Starship
Starship
(cc) Official SpaceX Photos

Starship (многоразовая двухступенчатая ракета, которая на 115 метров выше, чем Статуя Свободы) призвана реализовать амбиции Илона Маска на межпланетные полёты. NASA планирует с помощью этой ракеты снова отправить людей на Луну к 2024 году. Ожидается, что Starship будут запускать до 24 раз в году с главной стартовой площадки SpaceA 39A. Вице-президент по связям с правительством в Space Florida Дейл Кетчам отмечает очень высокою скорость создания инфраструктуры в SpaceX для полётов на Марс.

Десятки американских компаний отозвались на поставленную NASA цель по отправке людей на Луну к 2024 году. Так, американская корпорация Boeing создаёт систему космического запуска, SpaceX создаёт посадочные площадки для возврата ступеней ракет и разрабатывает космические заправочные станции для более глубокого исследования космоса.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что частная американская аэрокосмическая компания SpaceX провела испытания двигателей Raptor, в ходе которых прототип корабля Starship поднялся в воздух на высоту 20 метров.

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