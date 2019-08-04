Вашингтон, , 19:15 — REGNUM

Компания Илона Маска расширяет своё присутствие во Флориде для подготовки запусков космических кораблей с помощью сверхмощного ракетоносителя Starship. Об этом 3 августа сообщает Reuters.

Starship (cc) Official SpaceX Photos

Starship (многоразовая двухступенчатая ракета, которая на 115 метров выше, чем Статуя Свободы) призвана реализовать амбиции Илона Маска на межпланетные полёты. NASA планирует с помощью этой ракеты снова отправить людей на Луну к 2024 году. Ожидается, что Starship будут запускать до 24 раз в году с главной стартовой площадки SpaceA 39A. Вице-президент по связям с правительством в Space Florida Дейл Кетчам отмечает очень высокою скорость создания инфраструктуры в SpaceX для полётов на Марс.

Десятки американских компаний отозвались на поставленную NASA цель по отправке людей на Луну к 2024 году. Так, американская корпорация Boeing создаёт систему космического запуска, SpaceX создаёт посадочные площадки для возврата ступеней ракет и разрабатывает космические заправочные станции для более глубокого исследования космоса.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что частная американская аэрокосмическая компания SpaceX провела испытания двигателей Raptor, в ходе которых прототип корабля Starship поднялся в воздух на высоту 20 метров.

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