Пекин, , 14:30 — REGNUM

В Национальной библиотеке Китая началось массовое оцифровывание коллекции древних книг; целью является их сохранение и расширение публичного доступа, сообщает 4 августа Синьхуа со ссылкой на газету «Чжунго вэньхуабао».

Специальная онлайн-база учреждения в настоящее время уже насчитывает более 32 тыс. комплектов древних книг, и это составляет более половины всей их коллекции в стране. В соответствующем докладе отмечается, что благодаря наличию цифровых версий, быстро растет доступ к книгам, ибо читатели получили возможность свободно знакомиться с онлайн-текстами.

Бесплатная база оцифрованной литературы в Национальной библиотеке Китая была открыта в сентябре 2016 года, и с тех пор резко увеличилось количество посещений библиотечного сайта, интерес к которому проявляют не только студенты и слушатели, но и профессорско-преподавательский состав вузов и ученые.